Detenido un varón por al menos doce robos en comercios y complejos hoteleros de Fuerteventura

La Guardia Civil esclarece doce delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico en la isla de Fuerteventura - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil detuvo el pasado 5 de agosto al presunto autor de doce delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, ocurridos entre el pasado diciembre y hasta este mes de agosto en comercios y complejos hoteleros del término municipal de la Oliva (Fuerteventura).

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que el autor actuaba siguiendo el mismo 'modus operandi', ya que visitaba diferentes tiendas y, aprovechando un descuido, escondía productos entre su ropa, la misma vestimenta que solía usar en cada robo y salía rápidamente sin pagar. Principalmente se llevaba perfumes, bebidas alcohólicas y tabaco.

Además, el varón, forzó la entrada en dos complejos hoteleros, accediendo a varias habitaciones de clientes durante la noche, para sustraer sobre todo material informático y teléfonos móviles.

Ante estos hechos, la Guardia Civil realizó inspecciones en los comercios y complejos hoteleros afectados, además de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, logrando identificar al presunto autor de los robos a través de su imagen física obtenida en los vídeos.

Con todo, la operación concluyó el pasado 5 de agosto, cuando los agentes detuvieron al supuesto autor tras un discreto seguimiento en el que participaron agentes de paisano y patrullas uniformadas. El sospechoso fue sorprendido justo a la salida de un comercio local, donde acababa de robar varias prendas de ropa.

Con esta detención culmina la primera fase de la investigación, poniendo fin al menos momentáneamente a una oleada de hurtos sufrida en el municipio. La investigación continúa en una segunda fase, centrada en rastrear los objetos robados y su posible venta a terceros.

La Guardia Civil busca recuperar principalmente equipos de telefonía e informática, aprovechando su huella digital, no descartando nuevas detenciones a medida que avancen las pesquisas.

Por último, las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario.