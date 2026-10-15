Detenidos dos hombres por retener, golpear y obligar a sacar dinero de un cajero a un joven en Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de detención ilegal, robo con violencia o intimidación y estafa en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos acontecieron cuando la víctima, un joven que se encontraba descansando en una parada de transporte público durante horas de la madrugada se percató de que dos personas estaban registrando sus pertenencias.

En ese momento fue amenazado por uno de los agresores, quien le exigió de forma intimidatoria que le diera el dinero en efectivo que llevaba consigo, haciéndole alusión a que portaba una supuesta arma blanca, detalla la Policía Nacional en una nota.

De esta forma, los autores obligaron a la víctima a desplazarse hasta un cajero automático que se encontraba en la zona, con el objetivo de que pudiera sacar dinero y entregárselo.

Uno de los autores se mantuvo en todo momento realizando funciones de apoyo y vigilancia mientras el otro, haciendo uso de fuerza física, presionaba a la víctima para mantenerlo bajo su control y que realizara dichas acciones, llegando a agredirlo físicamente.

Finalmente la víctima consiguió huir y pedir ayuda en una estación de servicio cercana al lugar.

Así, tras realizar labores de investigación se pudo comprobar que, además, ambos sustrajeron las tarjetas de crédito de la víctima y realizaron un uso fraudulento.

Con todo, los agentes lograron la plena identificación de ambos autores y procedieron a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su ingreso en prisión.