Detenidos dos hombres tras robar más de 1.000 euros en un restaurante en Los Cristianos (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con fuerza cometido en un restaurante ubicado en Los Cristianos el pasado 30 de diciembre.

Los detenidos actuaron de forma conjunta, logrando sustraer una total de 1.050 euros tras acceder al interior del establecimiento mediante el forzamiento de una de sus ventanas.

Gracias a las investigaciones realizadas, los agentes pudieron determinar que uno de los arrestados también estaría implicado en otro robo con fuerza perpetrado en un segundo restaurante, al que accedió tras escalar un muro de tres metros de altura, sustrayendo 544 euros en efectivo.

Asimismo, esta persona fue identificada como presunta autora de un total de siete robos con fuerza cometidos en el interior de un hotel de la zona durante el mes de noviembre de 2025, al cual accedió a distintas horas de la noche sustrayendo numerosas botellas de bebidas alcohólicas y un teléfono móvil.

Las investigaciones también permitieron constatar que el detenido centraba su actividad delictiva en comercios y supermercados del municipio de Arona, teniendo como principal objetivo la sustracción de botellas de bebidas alcohólicas y productos textiles para su posterior venta en el 'mercado negro', atribuyéndosele un total de siete delitos leves de hurto.

Con todos los elementos probatorios recabados, se estableció un dispositivo policial que culminó con la localización y detención de los dos investigados.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional, recoge una nota de la Policía Nacional.

Esta actuación forma parte del Plan de Comercio Seguro puesto en marcha en Arona orientado a garantizar, entre otras cosas, la seguridad de los establecimientos comerciales, disuadir conductas delictivas y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier circunstancia que pueda afectar a la actividad diaria de los comerciantes.