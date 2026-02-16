Detenidos dos hombres por vender droga en Arona y Adeje

Droga intervenida en un servicio policial en el sur de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en el marco de dos operativos centrados en la lucha contra el tráfico de drogas en distintos puntos del sur de la isla, concretamente en los municipios de Adeje y Arona.

Como resultado de estas actuaciones, se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas drogas de diseño como éxtasis o MDMA, así como cocaína y derivados de cannabis, tales como cogollos de marihuana y hachís.

El primer operativo tuvo lugar el pasado 6 de febrero en la zona de Las Verónicas (Arona), donde los agentes procedieron a la identificación de un hombre que ocultaba en la boca cinco envoltorios de un gramo de cocaína, dos dosis de un gramo de MDMA y dos envoltorios con dos pastillas de éxtasis cada uno.

Ante estos hechos, se procedió a su detención por un delito contra la salud pública, recoge una nota de la Policía Nacional.

La segunda intervención se llevó a cabo el 7 de febrero cuando los agentes observaron a un varón vendiendo dos dosis de cocaína a un grupo de turistas.

En el momento de la intervención policial el individuo arrojó una servilleta que contenía 17 dosis adicionales, con un peso aproximado de medio gramo cada una, procediéndose a su inmediata detención.

En ambos operativos se contó con la colaboración de la unidad de guías caninos K9 de la Policía Local de Adeje, localizando diversas dosis adicionales de sustancias estupefacientes ocultas entre las pertenencias de los detenidos, entre el mobiliario urbano de las inmediaciones y entre las pertenencias de otros individuos.

Como resultado se levantaron un total de 11 actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes.