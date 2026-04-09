Detenidos dos menores por asaltar un apartamento turístico de Lanzarote con sus ocupantes dentro

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Fueron localizados posteriormente durmiendo en una habitación de otro complejo turístico

ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto de la Costa Teguise (Lanzarote) ha detenido a dos menores de edad por un robo con violencia e intimidación cometido en un complejo turístico al asaltar armados con cuchillos uno de los apartamentos con sus ocupantes en el interior.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la víctima, de nacionalidad británica, denunció que cuando se encontraba en su habitación junto su cónyuge dos individuos accedieron de forma súbita utilizando armas blancas para intimidarles.

De esta manera, los autores profirieron amenazas y exigieron la entrega de sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil, tarjetas de crédito, tarjeta/llave del apartamento y las llaves del vehículo de alquiler.

Los agentes iniciaron entonces una investigación para la localizar a los presuntos autores durante la cual se recibió otro aviso alertando de que, en otro complejo turístico de Costa Teguise, una empleada de la limpieza halló a dos varones que no eran clientes pernoctando en el interior de una de las habitaciones.

En ese momento, los efectivos procedieron a la identificación de los implicados, observando además la existencia de diversos objetos cuya procedencia no puede ser acreditada en ese instante por ninguno de los implicados, existiendo indicios racionales de que pudieran ser el resultado de un ilícito contra el patrimonio.

Además, tras el análisis de las grabaciones de seguridad se logró la plena identificación de los presuntos autores, quienes fueron reconocidos como responsables del ilícito penal, en base a su fisonomía, vestimenta y demás características físicas previamente contrastadas.

Por ello, los agentes procedieron a la detención de dos menores de edad por un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca y otro de hurto.

Finalmente, la instrucción de las correspondientes diligencias fue asumida por el equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Costa Teguise, mientras que se informó de los hechos al Fiscal de Menores de Las Palmas.