Sucesos.- Detenidos la dueña de un supermercado y el encargado de un pub en Adeje por traficar con 'gas de la risa' - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Adeje y Arona, han detenido recientemente a la dueña de un supermercado y al encargado de un pub en el municipio tinerfeño de Adeje por un delito contra la salud pública al tráficar con óxido nitroso, también conocido como 'gas de la risa'.

Los hechos surgen después de que los agentes llevasen a cabo a principios del mes de noviembre dos inspecciones en un establecimiento tipo pub ubicado en la conocida zona de ocio de Las Verónicas y en un supermercado de Costa Adeje, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Las actuaciones se realizaron en el marco de labores de control administrativo en base a ordenanzas municipales y prevención de la delincuencia.

Asimismo, en el interior del supermercado los agentes localizaron escondidas tras una manta 75 cajas de 6 botellas grandes de óxido nitroso (670 gramos por unidad) con sus respectivos dispensadores y, dentro del pub, hallaron 45 cápsulas pequeñas de óxido nitroso (7,5 gramos por unidad), dos dispensadores y numerosas bolsas de globos.

Con la investigación, se constató que en el supermercado se almacenaban y ocultaban las botellas de óxido nitroso para su posterior traslado al local tipo pub objeto de inspección, lugar donde el gas era vendido y distribuido directamente a los clientes (principalmente turistas) como uso recreativo.

Como resultado de las actuaciones policiales, se procedió tanto a la detención de la propietaria del supermercado como al encargado del pub por un presunto delito contra la salud pública, pasando este último a disposición de la autoridad judicial.

Además, por parte de los agentes de la Policía Local de Adeje y Arona, se procedió a la inspección del local al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, dando cuenta al área de actividades de los respectivos ayuntamientos.