Detenidos los tres presuntos autores de varios delitos de robo y contra el patrimonio cometidos en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Santa Cruz de La Palma a tres hombres como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad.

La investigación, enmarcada dentro de un operativo policial destinado a la prevención y erradicación de los delitos contra el patrimonio, permitió identificar, localizar y detener a un varón como presunto autor de dos hurtos de mochilas, amenazas con arma blanca al propietario de un local comercial, tentativa de ocupación de vivienda y un robo con fuerza en un establecimiento hostelero.

En este último hecho, puntualizan, los investigadores lograron identificar y detener a un segundo individuo que actuó junto a él.

Por otra parte, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de otros dos robos con fuerza cometidos en distintas fechas sobre el mismo establecimiento comercial. En ambos casos, se habría utilizado el mismo modus operandi: fracturar de la puerta del local con la ayuda de una piedra para acceder al interior y sustraer diversos efectos.