Detienen a 55 personas y desmantelan varios puntos de venta de drogas en Adeje y Arona (Tenerife)

Sustancias estupefacientes y dinero incautado en la desmantelación de varios puntos de venta de estas sustancias en zonas turísticas de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Adeje, han desmantelado, entre abril y julio de este año, varios puntos de venta sustancias estupefacientes, incautándose de drogas de diseño, cocaína, crack, ketamina y derivados del cannabis, lo que ha permitido además la detención de 55 personas.

Estas detenciones e incautaciones de sustancias de estupefacientes se han realizado en diferentes operativos de puntos estratégicos de los municipios de Adeje y Arona, con especial incidencia en Fañabé, avenida España y la zona de Verónicas en Arona, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Para ello, los dispositivos de seguridad han estado dirigidos a erradicar el tráfico de drogas al menudeo en zonas de alta afluencia turística, donde los agentes han detectado un modus operandi recurrente, ya que los investigados simulaban ser vendedores ambulantes y ocultaban las sustancias en el mobiliario urbano con la intención de eludir los cacheos policiales.

En total se han incautado de numerosas sustancias estupefacientes, concretamente 29 dosis de crack, 22 dosis de MDMA, 38 dosis de cocaína, 10 dosis de ketamina, 56 pastillas de éxtasis, 18 envoltorios de hachís y 114 monodosis de marihuana.

Esto ha motivado la detención de 55 hombres, de entre 25 y 40 años, con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y que simulaban ser vendedores ambulantes de gafas, relojes o suvenires.

La actividad delictiva estaba dirigida principalmente a jóvenes turistas, especialmente de nacionalidad británica, aprovechando el entorno de ocio nocturno y zonas de playa.

Policía Nacional indica que si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.