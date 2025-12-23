Detienen a cinco personas y desmantelan una secta de rituales santeros en Canarias

1038375.1.260.149.20251223104206 Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Los arrestados, presuntamente, lideraban un grupo que, al objeto de enriquecerse ilícitamente y al amparo de prácticas propias de santería (culto afroamericano), sometían a un control absoluto a sus adeptos (personas con distintas vulnerabilidades) a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual.

De hecho, realizaban ceremonias con sacrificios de animales y consumo de drogas, detalla la Policía Nacional en una nota.

Los detenidos gestionaban un grupo que bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica, espiritual o incluso enfermedades.

Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína.

El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta y medidas cautelares para el resto de los arrestados.

La Policía Nacional informa también de que mantiene habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

Los agentes advierten a la población del riesgo que entrañan este tipo de grupos dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores, desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas.