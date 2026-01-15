Detienen a dos hermanos en Telde (Gran Canaria) por agredir y robarle a un hombre

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Telde (Gran Canaria) han detenido a dos hermanos, de 24 y 18 años, como presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia tras una grave agresión con arma blanca a un hombre, de 46 años, al que también robaron en el barrio de Las Remudas.

La detención se producido después de que en la mañana del día 4 de enero se alertara de que un hombre había resultado gravemente herido tras ser atacado en la vía pública por los dos hermanos, causándole múltiples cortes en varias zonas del cuerpo, además de un fuerte traumatismo craneal, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que les permitió comprobar que la agresión estuvo motivada por problemas previos entre la víctima y los ahora detenidos, ya que meses atrás el hombre había intervenido para mediar en una discusión entre los dos hermanos y un amigo de estos, lo que derivó en amenazas y tensiones posteriores.

El temor a represalias hizo que la víctima decidiera abandonar Gran Canaria y trasladarse a la isla de Tenerife, donde permaneció durante varios meses, regresando a Gran Canaria el 2 de enero y produciéndose, dos días después, la agresión. Además durante el ataque al hombre los agresores le sustrajeron la cartera y las llaves de su domicilio.

Finalmente las declaraciones de la víctima, así como de varios testigos y el análisis de un vídeo en el que se veían los hechos, permitió a los agentes identificar a los autores, que una vez localizaron a los hermanos, los detuvieron el día 12 de enero, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión preventiva.