Detienen a dos hombres por varios robos con violencia en comercios y viviendas de Puerto del Rosario(Fuerteventura)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación y robo en interior de vivienda habitada en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura.

La primera de las detenciones se produjo el 21 de febrero de 2026, cuando los agentes arrestaron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En este caso, el hombre había accedido al local y, tras intimidar y amenazar a una de las empleadas utilizando un arma blanca, se llevó el dinero de las cajas registradoras.

El atraco se produjo en presencia de varias empleadas y clientes, generando una "notable alarma", si bien la rápida actuación de los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana permitió localizar al presunto autor en las inmediaciones, recuperando la totalidad del dinero robado, que había guardado en una bolsa del propio establecimiento.

Un día más tarde, el 22 de febrero, agentes de la misma comisaría detuvieron a otro hombre como presunto autor de un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial después de acceder a la caja registradora aprovechando un descuido y sustraer 200 euros.

El hombre, al ser sorprendido por una empleada que intentó retenerlo, la empujó para facilitar su huida. En este caso las investigaciones realizadas permitieron vincular a este segundo detenido con otros dos robos con fuerza en interior de vivienda habitada, a donde accedió escalando la fachada y forzando una ventana para acceder a las viviendas mientras los moradores estaban en el interior.

Además en uno de los domicilios fue sorprendido por los residentes, quienes pudieron observar su huida; mientras que en el otro caso fue identificado tras hacer uso en un establecimiento de una de las tarjetas sustraídas.

Finalmente los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de los dos detenidos.