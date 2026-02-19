Detienen a la dueña de una agencia de viajes del sur de Gran Canaria por estafar a unas 20 personas

Publicado: jueves, 19 febrero 2026 17:39
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña de la agencia de viajes Aray Tours, en el sur de Gran Canaria, por presuntamente cometer un delito de estafa múltiple a unos 20 personas, según ha confirmado el cuerpo policial.

En concreto, la detención se produjo después de que los afectados no pudieran viajar a la isla de La Palma para asistir a la popular fiesta de Los Indianos, denunciando la presunta estafa.

La mujer, que fue detenida el 18 de febrero, se prevé que pase a disposición judicial este viernes, día 20.

