Detienen al dueño de un pitbull por atacar a otro perro en el sur de Gran Canaria al estar suelto y sin bozal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Comandancia de Las Palmas ha detenido al dueño de un perro de raza Pitbull, catalogado como potencialmente peligroso (PPP), por un presunto delito contra los animales tras atacar a otro can en el sur de Gran Canaria al estar suelto y sin bozal.

Los hechos se produjeron en la calle Ávila de Vecindario (Gran Canaria) cuando el pitbull, que se encontraba suelto y sin el preceptivo bozal, atacó "de forma súbita" a otro perro de menor envergadura, sufriendo el animal heridas de consideración en la zona inguinal izquierda.

Por ello, el animal atacado tuvo que ser trasladado de urgencia por su propietario a un centro veterinario para recibir tratamiento especializado y aportando posteriormente el informe facultativo a la denuncia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante ello la investigación llevada a cabo por el Seprona de Vecindario, basada en el control exhaustivo de la normativa vigente sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos (Real Decreto 287/2002), permitió verificar la situación legal del animal agresor.

Así, tras las gestiones practicadas, se identificó plenamente al responsable, que se detuvo en la calle Dr. Negrín de Vecindario, al constatar que carecía de la licencia administrativa necesaria para el manejo de estos animales y que, en el momento del incidente, no disponía del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Finalmente las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la Plaza del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.

Desde el Seprona se subraya que el incumplimiento de las medidas de seguridad básicas (correa y bozal) en animales con una capacidad de mordida potencialmente letal "no solo pone en riesgo la integridad de otros animales, sino que representa una amenaza directa" para la seguridad ciudadana, especialmente para niños y personas vulnerables en espacios de convivencia pública.

Además la falta de seguro y licencia indican que "refleja una preocupante ausencia" de responsabilidad civil y una "nula concienciación" sobre los riesgos que implica la tenencia de este tipo de perros sin la supervisión técnica y legal legalmente exigida.