Detienen en Gran Canaria a un hombre británico reclamado por Reino Unido por 8 delitos sexuales contra menores

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), a un ciudadano británico reclamado por Reino Unido por ocho presuntos delitos sexuales contra menores en dicho país.

Sobre el ahora detenido pesaba una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE), emitida por las autoridades judiciales del Reino Unido, por su presunta implicación en los citados delitos, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Esta persona había sido arrestada previamente en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, abandonó el país e incumplió la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fue requerido, motivo por el que se dictó una Orden Internacional de Detención y Entrega al desconocerse su paradero.

Para localizarlo, agentes de la Policía Nacional iniciaron la investigación tras tener conocimiento de que el reclamado podría encontrarse residiendo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, motivo por el que agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas verificaron la vigencia de la requisitoria internacional a través de los servicios centrales de la Dirección General de la Policía.

A partir de ahí pusieron en marcha un dispositivo policial discreto para proceder a su localización, pudiendo encontrar al reclamado en las inmediaciones de una vivienda de alquiler vacacional del municipio, donde fue detenido sin que se produjeran incidentes.

Posteriormente el hombre fue trasladado a las dependencias de la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas para la tramitación de las correspondientes diligencias.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de la tramitación del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades del Reino Unido.