Detienen a un hombre por un accidente de tráfico con la Guardia Civil en Gran Canaria en 2024, del que se fugó

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la provincia de Las Palmas han detenido al presunto autor de un siniestro vial con la Guardia Civil ocurrido en el casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de julio de 2024, y en el que tras herir a un agente, se fugó.

La detención se produjo después de que el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del citado Subsector instruyera unas diligencias que fueron tramitadas y remitidas al Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital grancanaria, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se inició el 3 de julio de 2024 tras recibirse aviso sobre un siniestro vial en el que se estaban implicados agentes del Destacamento de Tráfico de Las Palmas mientras se encontraban en el ejercicio de sus funciones. Los hechos ocurrieron en la glorieta de acceso del barrio de Pedro Hidalgo, en la carretera GC-309, con conexión a la GC-3.

En dicho punto, después de observar los agentes la circulación de un turismo, cuyo conductor efectuaba una conducción "irregular y potencialmente peligrosa", le dieron el alto para proceder a las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas.

Sin embargo el conductor hizo caso omiso a las señales de los de los agentes, emprendiendo la huida por vías urbanas de Las Palmas de Gran Canaria y realizando una maniobra de marcha atrás en sentido contrario, colisionando entonces con una motocicleta de la Guardia Civil que participaba en el operativo y lesionando al agente que la conducía, además de ocasionar daños materiales en los vehículos implicados.

Seguidamente el turismo quedó inmovilizado por los desperfectos, momento en el que el conductor abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie, logrando evadir la actuación policial.

Esto motivó que se solicitara la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector para continuar las diligencias orientadas a la identificación, localización y detención del responsable.

Estas actuaciones, junto a las manifestaciones de los agentes intervinientes, testimonios de testigos y diverso material videográfico, permitieron determinar la identidad del presunto autor, si bien las gestiones iniciales dirigidas a su detención resultaron infructuosas.

Sin embargo, a pesar de la complejidad de la investigación y el tiempo transcurrido, la Guardia Civil ha mantenido activa la operación, pudiendo finalmente detener al presunto autor de los hechos el 12 de marzo gracias a un dispositivo de vigilancia desplegado por efectivos de la Unidad de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Las Palmas.

El detenido fue informado de su condición de investigado por la presunta comisión de los delitos de conducción con temeridad manifiesta, carecer de permiso de conducción por pérdida total de puntos, abandono del lugar del siniestro sin prestar auxilio, daños en vehículo oficial y atentado a agente de la autoridad.

Una vez concluidas las actuaciones, se instruyó el correspondiente atestado policial, que ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, autoridad judicial que dirige las diligencias.