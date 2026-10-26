Detienen a un hombre con un alijo de 354 kilos de hachís en Antigua (Fuerteventura)

Alijo de droga incautada por la Guardia Civil en Antigua, en la isla de Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido el día 8 de octubre a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptado con un alijo de 354 kilogramos de hachís a bordo de un todoterreno en un operativo desplegado por el desembarco de una lancha neumática en una playa de Antigua.

La detención se ha producido después de que en la madrugada del 8 de octubre agentes de la Guardia Civil detectaron una embarcación neumática sospechosa arribando a una playa del término municipal de Antigua, activando entonces el protocolo de cierre en la zona y desplegando varias patrullas de la isla, que lograron interceptar el vehículo en los accesos de salida del litoral, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente los agentes procedieron a la identificación del conductor y al registro del interior del automóvil, confirmando el porte del alijo. En total, la droga incautada arrojó un peso total de 354 kilogramos de hachís, distribuidos en seis fardos de grandes dimensiones y varios paquetes dispersos por el habitáculo.

Ante ello, los agentes de la Guardia Civil detuvieron al conductor del vehículo, a quien se le ha atribuido un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.

Una vez finalizada la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza.