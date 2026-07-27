Detienen a un hombre por amenazar a varias personas con un arma simulada y una navaja en Las Palmas de Gran Canaria

Arma de fuego simulada intervenida a un hombre en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, con más de 30 antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones, tras intimidar a varias personas en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, con un arma de fuego simulada y una navaja.

La detención se ha producido después de que en la madrugada del 26 de julio, cuando una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que realizaba labores de prevención de la delincuencia y mantenimiento de la seguridad ciudadana, observó una reyerta en una calle del citado barrio capitalino, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente los agentes detuvieron el vehículo policial e intervinieron para restablecer el orden, separando a los implicados e identificando a las personas presentes.

Así, durante el transcurso de las manifestaciones recabadas en el lugar, varios testigos coincidieron en apuntar al ahora detenido, señalando que se había aproximado a ellos sin mediar provocación alguna y, de forma sorpresiva, había exhibido un arma de fuego simulada.

Y seguidamente extrajo una navaja con la que presuntamente amenazó de forma directa a uno de los testigos, llegando incluso a realizar un movimiento de acometimiento con intención de apuñalarlo, si bien la víctima consiguió esquivar el ataque gracias a su rápida reacción y a la intervención del resto de personas que se encontraban en el lugar, evitando que se produjeran lesiones.

Ante la gravedad de estos hechos y, tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención de este hombre, y le intervinieron en el cacheo de seguridad una navaja y un arma de fuego simulada, presuntamente utilizadas durante el incidente.

Por último, las consultas efectuadas en las bases de datos policiales han permitido comprobar que al detenido le constaba una prohibición de portar armas en vigor. Tras finalizar las diligencias policiales, el arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.