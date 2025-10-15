Detienen a un hombre por el apuñalamiento de un joven en Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el apuñalamiento de un joven, de 26 años, en la noche del viernes, 10 de octubre, en la plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el cuerpo policial, que matiza que la investigación sigue abierta.

Esta detención se produce después de que sobre las 22.40 horas del 10 de octubre la víctima se encontraba con una mujer y en el lugar apareció la expareja de la chica, que presuntamente apuñaló en varias ocasiones al joven por "celos".

La Policía Nacional fue comisionada por la sala operativa del 091 y se desplazó hasta el lugar donde comprobaron que el joven había sido agredido con arma blanca, por lo que los agentes solicitaron a los servicios de emergencias sanitarios, que atendieron a la víctima en la zona y la trasladaron hasta el Hospital Dr. Negrín, donde se recupera de las lesiones.