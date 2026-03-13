Detienen a un hombre cuando hacía una transacción de cocaína a una mujer en Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido en la tarde de este jueves, 12 de marzo, a un hombre como presunto autor de delito contra la salud pública al sorprenderlo en una transacción de cocaína a una mujer en el Centro Comercial Puerto Rico.

La detención se produjo sobre las 16.00 horas, cuando una patrulla en servicio de vigilancia observó a un hombre interactuando de manera sospechosa con una mujer en la calle, momento en el que los agentes vieron cómo el hombre le entregó un pequeño envoltorio a cambio de 50 euros, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Ante lo ocurrido, los agentes procedieron a la identificación del sospechoso, que mostraba signos de nerviosismo, por lo que tras realizar las comprobaciones pertinentes, el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Puerto Rico.