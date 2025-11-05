Detienen a un hombre que intentó tirar por las escaleras a su pareja en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido este domingo, 2 de noviembre, a un hombre, de 50 años, por un presunto delito de violencia de género al intentar tirar por las escaleras a su pareja.

La detención se produjo después de que una llamada alertara, a la Central de la Policía Local, de que en la vivienda de un edificio se estaba produciendo una discusión entre una pareja y que estas situaciones "eran frecuentes", según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife en nota de prensa.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde interrogaron a la mujer y al ahora detenido, mostrando este último "agresividad" e intentando impedir a la mujer que "pudiera manifestarse libremente ante los agentes sin ser intimidada".

Sin embargo, la investigación de los agentes de la Policía Local permitió obtener un parte médico de lesiones de la víctima, donde se reflejaba que la misma había manifestado que "su pareja intentó tirarla por la escalera".

Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre, al que le informaron de sus derechos, y fue trasladado para su puesta a disposición judicial.

La Policía Local de Arrecife recuerda a las personas que puedan estar sufriendo violencia de género, así como a las personas que sean testigos, que alerten siempre a los cuerpos policiales para investigar y auxiliar a las víctimas.