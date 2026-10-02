Detienen a un hombre por llevar un revólver modificado para ser utilizado en Arrecife (Lanzarote)

Revólver incautado - POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido a un hombre, con múltiples antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con fuerza tras ser sorprendido portando un revólver que había sido modificado para recuperar su capacidad de utilización.

La detención se ha producido después de que la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife iniciara el 18 de junio una investigación tras tener conocimiento de que una persona estaría intentando modificar armas de fuego realizando distintas gestiones para determinar su identidad y localizar el arma, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Las pesquisas permitieron a los agentes sorprender al sospechoso cuando estaba en las inmediaciones de una calle de Arrecife portando un revólver "Astra del calibre 22 LR", mientras trataba de que un profesional especializado realizara modificaciones sobre el mismo.

El ahora detenido, al percatarse de la presencia policial, inició la huida y llegó a arrojar el arma al interior de una finca colindante, si bien los agentes consiguieron localizarla y recuperarla.

Posteriormente se pudo determinar que el revólver intervenido procedía de un robo con fuerza cometido en una vivienda del municipio de San Bartolomé (Lanzarote) en el año 2017, donde había sido sustraído, entre otros efectos, y aunque había sido inutilizada en su momento, los agentes comprobaron que se habían realizado modificaciones estructurales en el cañón para volver a emplearla, quedando pendiente únicamente la incorporación de determinados elementos para recuperar su funcionalidad.

El arma, una vez incautado, fue sometido al correspondiente peritaje por parte del Laboratorio de Balística Forense de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Canarias, cuyos resultados permitieron avanzar en las actuaciones y proceder a la detención del investigado.

Tras la intervención y peritaje del arma, los agentes localizaron el pasado 21 de septiembre al sospechoso en una furgoneta estacionada en Arrecife que utilizaba como morada, donde se había atrincherado junto a un perro.

Ante ello, matiza, fue necesaria la autorización judicial para acceder al vehículo, procediéndose finalmente a la reducción y detención del individuo.

En el dispositivo participaron también efectivos de la Policía Local de Arrecife y personal del servicio zoosanitario del ayuntamiento, que se hicieron cargo del animal; mientras que el detenido, tras concluir las diligencias policiales, han sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.