Detienen a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria en la operación 'Curricán' relacionada con corrupción de menores

Detenido en el marco de la operación 'Curricán' - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Canaria (CGPC) han detenido a un hombre, con múltiples antecedentes penales, en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de las actuaciones relacionadas con el operativo 'Curricán', una investigación judicial sobre presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad, corrupción de menores y contra la salud pública.

La detención ha sido desarrollada por efectivos del Subgrupo de Requisitorias y Localización, perteneciente a la Oficina de Policía Judicial, con la colaboración del Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa.

El operativo 'Curricán' es una macroinvestigación dirigida por la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria, iniciada en junio de 2026, para investigar presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública.

En las primeras fases de la operación, la Policía autonómica ha realizado registros domiciliarios en nueve municipios de Gran Canaria y una intervención en la isla de El Hierro. En este dispositivo participaron más de 130 efectivos de distintas unidades y especialidades policiales.

La investigación, señalan, requiere la intervención coordinada de diferentes especialidades policiales, tanto para esclarecer los hechos como para proteger a las posibles víctimas menores de edad.

En la última actuación han participado efectivos del Subgrupo de Requisitorias y Localización, así como del Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, dos unidades con funciones diferentes y complementarias.

En concreto, el Subgrupo de Requisitorias y Localización, integrado en la Oficina de Policía Judicial, se encarga de localizar y detener a personas reclamadas por la Justicia, para lo que realiza labores de investigación, seguimiento y comprobación que permiten ejecutar las órdenes de búsqueda y detención dictadas por las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

Y el Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia está especializado en la prevención e investigación de delitos cometidos contra menores de edad. En su caso también desarrolla labores de atención y protección a las víctimas, en coordinación con los organismos competentes, para evitar que tengan que revivir innecesariamente las situaciones sufridas.

La colaboración entre ambas unidades permite combinar la investigación especializada en delitos contra menores con las actuaciones necesarias para localizar y detener a las personas investigadas o reclamadas por la justicia.