Detienen a un hombre por quebrantar una condena que le prohibía acudir a Vecindario (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena tras ser sorprendido incumpliendo una prohibición judicial expresa de acudir a Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

La detención se ha producido en la madrugada del 23 de junio, después de que una patrulla de seguridad ciudadana, en un servicio de prevención, observó a un hombre caminando por una calle de la localidad, reconociendo seguidamente al ahora detenido, sobre quien constaba en vigor una medida judicial que le prohibía "expresamente residir y acceder" a dicho núcleo urbano, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Así tras proceder a su interceptación e identificación, los guardias civiles confirmaron que el hombre tenía en vigor la citada orden dictada por la autoridad judicial en el marco de una sentencia firme derivada de actuaciones judiciales anteriores.

Debido al incumplimiento flagrante de la resolución judicial, los agentes procedieron de forma inmediata a su detención, informándole en el acto de los derechos que le asistían, así como de los motivos de su arresto, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias.

La medida de alejamiento territorial que pesaba sobre el ahora detenido tenía su origen en un procedimiento judicial previo vinculado a delitos graves contra las personas y el patrimonio, incluyendo hechos violentos y conductas de amenaza, motivando la imposición de una prohibición expresa de acudir a la localidad como mecanismo de protección y prevención de nuevos incidentes.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Plaza de la Sección de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) junto con el detenido para continuar el procedimiento judicial.