Detienen a un hombre tras reducirlo con una taser al amenazar a varias personas en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 42 años, como presunto autor de los delitos de amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre tuvo que ser reducido con un inmovilizador eléctrico de dotación tras un altercado violento con armas blancas.

La detención se ha producido el 30 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas de Seguridad Ciudadana al recibir un aviso por una riña con armas blancas en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería del barrio de Cruz del Ovejero.

Una vez se personaron los agentes en el lugar, conocieron que el ahora detenido había amenazado a otro hombre con una navaja e intimidó a las personas que intentaban mediar en la pelea, llegando incluso a agredir físicamente a varias de ellas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Si bien, tras ser desarmado por los que se encontraban presente en el lugar, el hombre abandonó el establecimiento, sin embargo regresó minutos después junto a varias personas y portando un cuchillo de mayores dimensiones, provocando la huida de clientes y trabajadores del establecimiento.

Al tener conocimiento de todo ello, los agentes, con la información facilitada por los testigos, localizaron al sospechoso atrincherado en un inmueble abandonado de la calle San Matías pero el hombre hizo caso omiso a las reiteradas órdenes policiales para que entregara el arma, llegando a amenazar a los agentes, ya que les aseguraba que como se acercasen a él, les apuñalaba.

Todo ello mientras trataba de dificultar el acceso de los agentes e intentaba huir por el interior del edificio. Así, ante el riesgo "inminente para la integridad" de los policías y "tras agotar las posibilidades" de diálogo, los agentes decidieron hacer uso del inmovilizador eléctrico de dotación, con el que pudieron neutralizar la amenaza y proceder a la detención del hombre.

Posteriormente localizaron oculta en el inmueble el arma utilizada durante los hechos. La Policía Nacional destaca que al detenido le constan 28 detenciones policiales anteriores y tenía en vigor dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención y presentación, por lo que, además de las diligencias instruidas por estos hechos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.