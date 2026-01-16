Detienen a un hombre reincidente por el robo con fuerza en una casa habitada en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife (Lanzarote) han detenido a un delincuente reincidente como presunto autor de un robo con fuerza en una casa habitada de la capital de la isla.

La detención se produjo cuando en la madrugada del 3 de enero, y apenas cuatro días después de haber salido de prisión tras cumplir condena por hechos similares, el ahora detenido entró en una vivienda de Arrecife tras forzar una ventana, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En el interior de la vivienda se encontraba la moradora y su hijo durmiendo, por lo que el delincuente aprovechó para sustraer varios efectos de valor, entre ellos teléfonos móviles y videoconsolas, abandonando posteriormente el domicilio con gran sigilo por la puerta principal, que se encontraba con la llave puesta, y sin alertar en ningún momento a los ocupantes.

Una vez tuvieron conocimientos de los hechos la Brigada Local de Policía Judicial (BLPJ-UDEV), sus agentes realizaron una investigación y, gracias a las diligencias practicadas, lograron identificar al autor del robo, comprobando que se trataba de una persona con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio, principalmente robos con fuerza.

Dos días después de los hechos, el sospechoso fue detenido y se le intervino diversos efectos procedentes de otros delitos cometidos en la localidad, entre ellos perfumes, un reloj y documentación ajena, así como objetos robados de comercios y de vehículos estacionados en la vía pública.

Todos los efectos recuperados han sido restituidos a sus legítimos propietarios, mientras que el detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en casa habitada y hurto, decretándose su inmediato ingreso en prisión preventiva, en el Centro Penitenciario de Tahíche.