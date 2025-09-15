Detienen a un hombre por robar en una vivienda en Agüimes (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en el intento de robo en una vivienda habitada de Agüimes (Gran Canaria) durante la madrugada del 30 de agosto.

La detención se produjo después de que sobre las 04.30 horas del citado día, el dueño de la finca, que dormía en su vivienda, se despertó tras escuchar ruidos en su jardín y al asomarse observó la silueta de un intruso manipulando una de las ventanas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El ahora detenido había saltado un muro perimetral de unos dos metros y había preparado varios objetos para sustraer, entre ellos un motor de 2800 W y una lavadora, que había apartado de su lugar original, por lo que el propietario de la finca dio aviso a los servicios de emergencias.

Seguidamente una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar donde se encontró, no solo con el propietario, sino también con el sospechoso aún dentro de la finca. Los agentes lo identificaron de inmediato, al tratarse de un delincuente habitual con numerosos antecedentes policiales y bien conocido en la zona.

El hombre presentaba erosiones en manos y rodillas, compatibles con la escalada previa para acceder al lugar, e intentó justificar su presencia alegando que había entrado por error debido a los efectos de una medicación.

Sin embargo, ante las pruebas reunidas por los agentes, entre ellas la declaración del propietario, el intento de manipulación de las cámaras de seguridad y el propio reconocimiento por parte de los agentes, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, mediante escalo.

Finalmente el detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de Telde.