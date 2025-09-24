Detienen a un hombre que tenía 567 plantas de marihuana en viviendas de Telde (Gran Canaria)

Planta de cannabis en una vivienda de Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 39 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle en dos inmuebles vinculados al mismo, en Telde (Gran Canaria), 567 plantas de cannabis, así como diversos efectos relacionados con el cultivo y manipulación de esta sustancia.

La detención se produjo después de que el 16 de septiembre, agentes del Grupo de Policía Judicial-Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde comenzaran una investigación tras recibir información sobre la posible existencia de una plantación de cannabis en una finca rústica situada en el barrio de Jinámar, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Ante esta información, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia, pudiendo observar los policías a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada, y tras identificarlo, lo interceptaron cuando accedía al interior de la finca.

Los agentes inspeccionaron el terreno, lo que les permitió localizar 106 plantas de cannabis en estado de floración, además de herramientas para el corte y manipulación de la droga.

Además en el cacheo de seguridad efectuado, se le intervinieron al investigado 190 euros en efectivo, mientras que en el registro de un segundo inmueble los agentes se incautaron de 461 plantas secas de cannabis, una bolsa con cogollos y una báscula de precisión.

Esta actuación policial ha permitido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en la isla, evitando su distribución en el mercado ilícito.

Finalmente el detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la instrucción del atestado correspondiente, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.