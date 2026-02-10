Detienen a un hombre que tenía un cultivo indoor de marihuana en una vivienda okupa de Pájara (Fuerteventura)

Un agentes de la Policía Nacional en el cultivo de marihuana incautado en Pájara (Fuerteventura) - POLICÍA NACIONAL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, han detenido a un hombre que tenía un cultivo indoor de marihuana en una vivienda okupa en el municipio de Pájara.

La detención se ha producido después de que los agentes iniciaran a finales del mes de diciembre de 2025 una investigación, tras tener conocimiento de la posible existencia de un cultivo de marihuana en el interior de un inmueble, y detectar diversos indicios compatibles con esta actividad ilícita, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Durante las gestiones practicadas, se constató además de la inexistencia del contrato de suministro eléctrico con la compañía distribuidora Endesa, llevando a los agentes a sospechar de una posible defraudación de fluido eléctrico.

Así, en las diligencias de investigación, se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio, que fue practicada por agentes del Grupo de Estupefacientes con la colaboración del Grupo Operativo de Respuesta para garantizar la seguridad de la intervención.

En el registro se intervinieron aproximadamente 34 plantas de marihuana, 54,5 gramos de hachís y 150 euros en efectivo, y se procedió a la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.