Detienen a un hombre que tenía una orden de búsqueda para su ingreso en prisión en Las Palmas de Gran Canaria

Intervención de la Policía Canaria, que detiene a un hombre con orden de ingreso en prisión por un delito de violencia en el ámbito familiar en Santa María de Guía (Gran Canaria) - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido a un hombre en Santa María de Guía, ya que sobre el mismo pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

El hombre, que llevaba reclamado por la autoridad judicial desde el 14 de marzo de 2025 por un delito de violencia en el ámbito familiar, fue localizado y detenido durante un dispositivo de vigilancia y control rutinario que desarrollaba la Policía Canaria en la zona norte de la isla de Gran Canaria, según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en nota de prensa.

Los agentes, una vez identificaron al hombre, confirmaron la vigencia de la orden judicial y procedieron al arresto, trasladándolo a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su ingreso en prisión en cumplimiento del mandamiento vigente.