Detienen a un hombre que utilizaba el trastero de un garaje comunitario de Telde(Gran Canaria) para almacenar droga

Drogas y material intervenido en una operación en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 10 diciembre a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, relacionado con el tráfico de drogas a mediana escala, y que empleaba el trastero de un garaje comunitario de un inmueble del barrio de Arnao, en Telde (Gran Canaria), para almacenar la droga que después vendía.

La detención se ha producido después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento en el mes de diciembre de la posible existencia de una actividad ilícita relacionada con el tráfico de drogas en un inmueble del barrio de Arnao.

Según la información recabada había un hombre que accedía de forma reiterada a un trastero, ubicado en un garaje comunitario, realizando entradas y salidas rápidas a distintas horas del día, siendo este un modus operandi habitual en el uso de este tipo de espacios como "guarderías" de droga, según ha indicado la Policía Nacional en nota de prensa.

Ante esta información, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreta sobre el lugar que les permitió realizar las primeras gestiones de comprobación, así como la identificación del sospechoso.

Esto permitió que en el operativo del 10 de diciembre los agentes interceptaran al investigado cuando salía del trastero objeto de seguimiento, localizándole en ese momento una cantidad de cocaína preparada para su distribución.

El ahora detenido manifestó entonces la existencia de más sustancia estupefaciente tanto en el interior del trastero como en su domicilio, por lo que los agentes procedieron a la inspección de dichos espacios, donde localizaron una caja fuerte y diverso material relacionado con el tráfico de drogas.

En concreto, en el interior del trastero intervinieron un total de 985 gramos de cocaína, 1.200 gramos de hachís, 400 gramos de polen de hachís, así como básculas de precisión y útiles destinados a la manipulación, dosificación y ocultación de la droga; mientras que en el domicilio del detenido se incautaron de nuevas dosis de cocaína, ya dispuestas en monodosis, confirmándose el carácter continuado de la actividad.

La droga intervenida, apuntan, tendría un valor estimado en el mercado ilícito de aproximadamente 67.500 euros.

Los agentes, tras finalizar las diligencias policiales, pusieron el detenido ha disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, decretándose su ingreso inmediato en prisión.