Detienen a un hombre por la venta de drogas en una asociación cannábica de Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Registro en una asociación cannábica de Fuerteventura - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el marco de una actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el local de una asociación cannábica de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2025, después de recibir en dependencias policiales un oficio de la Fiscalía relacionado con unas diligencias de investigación preprocesales en las que se solicitaba comprobar si en una asociación cannábica se estaba produciendo la venta ilícita de drogas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez realizado ese requerimiento, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Puerto del Rosario realizó diversas gestiones de investigación que le llevaron a confirmar que el local se encontraba en funcionamiento y que existían numerosas quejas vecinales relacionadas con fuertes olores a marihuana en la vía pública, así como en las zonas comunes del edificio, además de ruidos y vibraciones continuadas procedentes del interior del establecimiento.

Debido a la gravedad de los hechos y con el fin de obtener pruebas materiales, el Juzgado de Instrucción competente de Puerto del Rosario autorizó la entrada y registro del local, que se realizó el 3 de febrero de 2026.

En la misma, los agentes se incautaron aproximadamente 1.560 gramos de marihuana, además de diverso material relacionado con la preparación y distribución de la sustancia, por lo que se procedió a la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Asimismo la Policía Local de Puerto del Rosario ha procedido a la clausura y precinto cautelar del establecimiento, mientras que el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.