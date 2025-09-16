Detienen a José el del Buque en Las Palmas de Gran Canaria por delitos contra el narcotráfico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al conocido como José el del Buque por presuntos delitos contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria y, junto a él, ha habido más detenciones, según ha confirmado el cuerpo policial, que no ha dado más información.

Estas detenciones se enmarcan en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. En relación a José el del Buque, en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

La investigación de este secuestro está bajo la investigación de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional, estando bajo secreto de sumario.