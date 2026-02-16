Detienen a un joven por lanzar explosivos caseros en la zona de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria

Botellas incautadas por la Policía Nacional con las que el detenido había elaborado artefactos explosivos caseros que lanzaba en la zona del parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebran los Carnavales - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven, de 24 años, con antecedentes policiales relacionados con conductas de similar naturaleza, como presunto autor de un delito de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos, así como por un delito leve de lesiones, tras lanzar artefactos explosivos caseros desde la ventana de su vivienda, en la zona del parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, durante la celebración de los Carnavales.

La detención se ha producido después de que el 14 de febrero, sobre las 22.30 horas, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que prestaban servicio dentro del dispositivo especial de seguridad con motivo de los Carnavales fueron comisionados por la sala operativa CIMACC 091 a una calle aledaña al parque Santa Catalina, ya que según varias llamadas recibidas una persona estaba lanzando artefactos explosivos desde una ventana a la vía pública.

Una vez en el lugar, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, los agentes comprobaron que la calle, que estaba cerrada al tráfico rodado por la celebración festiva y con una elevada concentración de viandantes, presentaba restos de envases de plástico y papel de aluminio con signos evidentes de explosión.

Además como consecuencia de una de las explosiones, un viandante resultó afectado por la detonación y por la proyección de un líquido "sin identificar", por lo que tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios.

Ante la gran afluencia de personas en la zona, los agentes procedieron al corte preventivo de la calle hasta la completa neutralización de la situación, evitando así posibles daños mayores.

Asimismo varios testigos manifestaron que los artefactos habían sido arrojados desde una vivienda situada en el sexto piso de un inmueble, siendo estos unas botellas de plástico que explosionaban al impactar contra el suelo, lo que ponía en riesgo la integridad de los peatones.

Por todo ello, los agentes accedieron rápidamente al edificio y localizaron la vivienda desde la que presuntamente se estaban arrojando los artefactos, procediendo entonces a la detención del morador, que reconoció ser el autor de los hechos y expuso que había actuado movido por su malestar ante el ruido generado por la música en la vía pública durante las celebraciones del Carnaval.

Además la Brigada Provincial de Policía Científica, en coordinación con la Unidad Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ), realizaron un registro en el domicilio del detenido, donde se intervinieron diversos materiales y efectos presuntamente utilizados para la elaboración de los artefactos, que han sido remitidos para su estudio y análisis técnico.

Señalan que, según las investigaciones, no se trataría de un hecho aislado, ya que se habían producido incidentes similares en fechas anteriores, lo que había generado una "notable alarma social" entre vecinos y asistentes a los eventos festivos.

La Policía Nacional mantiene activo el dispositivo de seguridad con motivo de los Carnavales en la capital grancanaria y recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier conducta que pueda poner en peligro la integridad de las personas.