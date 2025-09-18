Detienen a 4 jóvenes por traficar con drogas bajo una estructura organizativa en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro jóvenes, dos hermanos y sus respectivas parejas, de entre 23 y 28 años, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura.

Las detenciones se han producido después de que la investigación se iniciara el 5 de abril de este año tras sorprender a un joven, de 23 años, en un contenedor prefabricado elaborando sustancias estupefacientes, en concreto crack, según ha informado la Policía Nacional.

Tras esta detención, los agentes comenzaron a seguir la pista de una red dedicada a la adquisición, preparación y distribución de cocaína, crack y hachís en la localidad.

En concreto, durante las pesquisas se constató que los investigados utilizaban de forma habitual vehículos para trasladar las sustancias y mantener reuniones con otros implicados en el tráfico de drogas, actuando como un eslabón intermedio dentro de la estructura criminal.

Asimismo realizaron la entrada y registro en dos domicilios de los investigados, en los que se incautaron 3.651 gramos de hachís, 1.066 gramos de cocaína, 445 gramos de marihuana, 47 pastillas anabolizantes, 39.164 euros en efectivo, armas blancas, material y utensilios para el corte y pesaje de droga, además de dos vehículos empleados para la distribución.

Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el inmediato ingreso en prisión de los dos principales investigados.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desmantelada una red de tráfico de estupefacientes que operaba en Puerto del Rosario, logrando eliminar dos puntos de venta activos en la localidad.