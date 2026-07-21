Detienen a 4 personas por el atraco en una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde (Gran Canaria), han detenido a cuatro personas por el atraco en una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, ocurrido el 2 de junio.

Además de los cuatro detenidos por su presunta implicación en los hechos, se relaciona con lo ocurrido a otros dos hombres como presuntos autores, si bien ellos se encuentran actualmente en prisión por su supuesta participación en otros delitos de características similares cometidos con posterioridad, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En lo que se refiere al atraco de la joyería del Centro Comercial Las Terrazas, según la investigación, un grupo de seis hombres accedió al establecimiento y, empleando violencia e intimidación, consiguieron apoderarse de numerosas joyas, valoradas en más de 120.000 euros, antes de abandonar el lugar.

Los agentes, en una investigación que reconocen "compleja", han conseguido reconstruir el desarrollo del atraco mediante un "exhaustivo" análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia de distintos establecimientos, las inspecciones oculares practicadas en el lugar de los hechos y las declaraciones recabadas.

De esta forma, las pesquisas han permitido identificar no solo a los presuntos autores materiales del asalto, sino también a otras personas que habrían participado en la fase de planificación y preparación del robo, dando como resultado finalmente la detención de cuatro hombres.

Sobre los arrestados, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que los otros detenidos, cuya participación estaría vinculada a la fase preparatoria del robo, han quedado en libertad con la imposición de las correspondientes medidas cautelares.

De todas formas, señalan que la investigación continúa abierta y los agentes siguen realizando gestiones encaminadas a localizar y detener a otro de los presuntos implicados, cuya identificación ya ha sido plenamente establecida.