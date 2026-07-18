Detienen a 3 personas, entre ellos un menor, por un robo con arma blanca a un hombre de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos jóvenes y un menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación al trabajador de un establecimiento hotelero de Las Palmas de Gran Canaria.

El robo, con arma blanca, se ha producido en la madrugada del 13 de julio, cuando varias dotaciones del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana, fueron comisionadas por la sala CIMACC 091 para acudir a las inmediaciones de una clínica veterinaria donde presuntamente se estaba produciendo un robo con violencia, según ha informado la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, un trabajador de un establecimiento de hostelería de la zona, que expuso que había sido sorprendido por tres hombres al finalizar su jornada laboral y le agredieron violentamente, además intimidarle con lo que parecían cuchillos de grandes dimensiones.

Ante esta situación, los agresores consiguieron sustraerle un bolso bandolera al trabajador, que contenía documentación personal y 450 euros en efectivo.

Posteriormente los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la víctima, que fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios, localizaron a dos testigos que estaban en la zona, que manifestaron haber presenciado el robo y relataron que los jóvenes intentaron igualmente apoderarse de sus teléfonos móviles mediante intimidación pero no lograron consumar este segundo hecho.

Así, con la descripción física y de vestimenta facilitada por las víctimas y los testigos, además de la dirección de huida de los sospechosos, los agentes establecieron de inmediato un dispositivo de búsqueda coordinado entre las patrullas desplegadas en la zona.

Esto permitió que, pocos minutos después, los agentes localizaran a tres individuos con las características que coincidían plenamente con las aportadas.

Además, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida a la carrera, iniciándose una persecución a pie que condujo a los agentes hasta un edificio residencial de la zona de La Paterna, donde finalmente fueron arrestados.

En la inspección del edificio, los agentes recuperaron diversas prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la comisión del delito, así como un cúter y un objeto punzante de grandes dimensiones compatibles con la descripción facilitada por las víctimas sobre las armas empleadas en el robo.

Tras finalizar las diligencias policiales los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.