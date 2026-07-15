Detienen a 7 personas, entre ellos un Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, por tráfico de drogas

Hachís incautado por la Policía Nacional en la furgoneta utilizada por la presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Canarias - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas y que operaba en el archipiélago canario, después de detener a siete personas, entre ellos un Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, e intervenir más de 300 kilos de hachís.

La operación, bajo el nombre de 'Tijuana', la han llevado a cabo agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central y de la UDYCO de Las Palmas durante un año, tiempo en el que han investigado para poder acreditar la existencia de una organización perfectamente estructurada y presuntamente liderada por un conocido de la policía como es 'Juke'.

El conocido como 'Juke' ha sido investigado desde hace años por su capacidad para introducir y distribuir importantes cantidades de hachís y cocaína en Canarias, y esta investigación ha permitido a los agentes documentar la actividad del grupo y su capacidad logística para el transporte y distribución de droga entre distintas islas del archipiélago, así como los vínculos de 'Juke' con 'El Buque', "uno de los mayores narcotraficantes" de Canarias y que actualmente se encuentra en prisión por la operación 'Lazos de Sangre'.

También se ha podido constatar los vínculos de 'Juke' con personas pertenecientes al Cártel de Los Balcanes, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez que se disponía de toda la información, el operativo policial se materializó tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización en la que los investigados transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada para dificultar su detección.

Esta actuación permitió la práctica de seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana, por lo que se ha podido también desmantelar la infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Los registros dieron como resultado la intervención de más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

De todas formas, la investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, por lo que no se descartan que se produzcan nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación.

En cuanto a los detenidos, una vez finalicen las diligencias policiales, serán puestos a disposición judicial.