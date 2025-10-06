Detienen a 5 personas por estafar al Casino de Arrecife (Lanzarote) más de 70.000 euros

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas e identificado a una sexta, con edades comprendidas entre los 30 y 58 años de edad, por presuntamente estafar más de 70.000 euros en un Casino de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Las detenciones se produjeron entre los días 17 y 18 de septiembre, después de que los agentes iniciaran una investigación tras denunciar la empresa del casino que había detectado irregularidades en los arqueos diarios entre los meses de mayo y junio, donde las cantidades no coincidían con las que debían registrarse, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La empresa indicó que, tras detectar estas anomalías, encargó un informe técnico que reveló la existencia de un fallo en una de las máquinas de juego, de tal forma que permitía imprimir tickets premiados sin control, habiendo descubierto este error en una inspección periódica de los equipos.

Finalmente los agentes lograron descubrir que entre los implicados había empleados del casino, algunos de ellos pertenecientes a la misma familia, que supuestamente aprovecharon el fallo de la máquina para obtener grandes cantidades de dinero, empleando a amigos y familiares para encubrir su actividad y evitar sospechas.

Sin embargo, las cámaras de videovigilancia del casino resultaron decisivas para la investigación, ya que permitieron identificar a todos los integrantes y conocer cómo se llevaba a cabo la estafa, incluyendo el reparto del dinero en el propio local.

Tras la detención del grupo y, una vez finalizadas las diligencias policiales, los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.