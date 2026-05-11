Detienen a 8 personas e incautan unos 3.000 kilos de hachís en la playa de Martorell, en el norte de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a ocho personas en una operación contra el tráfico de drogas en Canarias y se han incautado de unos 3.000 kilos de hachís en la playa de Martorell, en Sardina del Norte, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria).

El operativo contra el tráfico de drogas en el archipiélago se ha desarrollado este lunes en la citada playa, según ha confirmado el cuerpo policial.

Asimismo ha matizado que actualmente la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que se desconocen aún los detalles del operativo.