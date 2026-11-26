Cuchillos y otras armas incautados por la Policía Nacional, en la intervención de la 'Casa del Niño', en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, de entre 19 y 20 años, como presuntos autores de delitos de incendio, homicidio en grado de tentativa y lesiones en el inmueble conocido como la 'Casa del Niño', en Las Palmas de Gran Canaria.

Estas detenciones se han producido después de que en la madrugada del 12 de noviembre agentes de Seguridad Ciudadana fueron alertados a través de la Sala CIMACC 091 de un incendio en dicho inmueble, desplazándose hasta el lugar junto a efectivos del Cuerpo de Bomberos, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez en el lugar, los agentes recogieron información de los afectados, que expusieron que el incendio había sido provocado intencionadamente mientras dormían, teniendo que abandonar el inmueble a través de las ventanas para ponerse a salvo.

Asimismo indicaron que, momentos después, cuando varios de los afectados se dirigían a dependencias policiales para denunciar lo sucedido, se produjo una agresión en las inmediaciones del complejo hospitalario Materno Infantil, donde uno de ellos sufrió heridas en la cabeza y en una mano que precisaron asistencia sanitaria.

Por su parte, otro de los afectados tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Al tener conocimiento de estos hechos, los agentes pudieron localizar y detener esa misma madrugada al presunto responsable del incendio, haciéndose cargo de la investigación el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur.

Posteriormente, con las declaraciones de las víctimas y testigos, los agentes obtuvieron los indicios necesarios para atribuir al detenido la presunta comisión de los delitos de incendio y homicidio en grado de tentativa.

Tras concluir las correspondientes diligencias policiales, el mismo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Si bien, la investigación continuó durante los días posteriores para identificar y localizar al resto de los implicados en las agresiones, concluyendo con la detención de otros dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones.

Además en el marco de las actuaciones policiales realizadas en el interior de la 'Casa del Niño', los agentes intervinieron cuchillos, hachas y diversos efectos que están siendo investigado para conocer su procedencia ante la sospecha de que puedan estar relacionados con robos y hurtos.

Asimismo, en el transcurso de estas actuaciones, fue localizado un menor de edad, ajeno a los hechos investigados, pero sobre el que pesaba una requisitoria judicial de detención e ingreso en un centro de internamiento educativo, por lo que fue trasladado al mismo por orden judicial.

Tras concluir las diligencias policiales, los dos detenidos también han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.