Detienen a un Policía Local de Mogán (Gran Canaria) por anular multas que él cobraba en efectivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la operación PAYCASH, ha detenido a un agente de Policía Local de Mogán (Gran Canaria) por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa al anular administrativamente multas que él había cobrado en efectivo.

La detención se ha producido después de que en junio de 2025 la Guardia Civil comenzó una investigación tras detectar el Ayuntamiento de Mogán expedientes sancionadores irregulares. En concreto, en estos procedimientos el investigado anulaba las sanciones sin justificación legal, interrumpiendo el curso administrativo correspondiente.

El investigado presuntamente iniciaba procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial por infracciones que observaba durante su jornada laboral, exigiendo a los ciudadanos que abonasen la multa en efectivo, dinero que el agente no ingresaba en las cuentas públicas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante ello, el Ayuntamiento de Mogán y la Jefatura de Policía Local realizaron un amplio estudio y análisis de los procedimientos cancelados por el agente, lo que les permitió constatar que el perfil predominante de los sancionados eran turistas con vehículos de alquiler.

Asimismo se confirmó que el agente había comenzado con esta actividad hace tiempo y que se prolongó durante algunos años, hasta que se produce su detención. En concreto, inició más de 1.000 procedimientos sancionadores y malversó una cantidad estimada de 135.000 euros.

Además en el desarrollo de la investigación se rastreó el paradero de turistas sancionados por el agente durante los cinco años anteriores, que exponían que el policía les exigía el pago en efectivo.

Para verificar estos hechos, los investigadores realizaron durante meses vigilancias y un control de su actividad policial, lo que les permitió verificar que se situaba estratégicamente en distintas zonas de la localidad de Puerto Rico.

Tras ser detenido, el agente ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana Plaza 3, que instruye la causa judicial, decretando su libertad provisional.