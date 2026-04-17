Detienen a tres hombres por favorecer la inmigración ilegal en Fuerteventura

Archivo - Policía Nacional - MINISTERIO DEL INTERIOR - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, a través de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

La detención se ha producido después de que el 5 de abril de 2026 se iniciara una investigación tras rescatar Salvamento Marítimo una embarcación neumática que se encontraba a la deriva con 43 inmigrantes a bordo, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras varias gestiones, los agentes pudieron conocer que la embarcación había partido el día 4 de abril desde un punto de África, con 43 inmigrantes a bordo, que fueron transportados en una travesía nocturna de alto riesgo hasta territorio español.

Asimismo los policías constataron la existencia de una estructura organizada, que estaba integrada por los ahora detenidos, quienes actuaban de forma coordinada y con funciones "claramente diferenciadas". En concreto, uno de ellos se encargaba del pilotaje de la embarcación, otro de la navegación mediante dispositivos de geolocalización y control de los ocupantes, y el tercero de la custodia del combustible y repostaje del motor.

La embarcación utilizada, una zodiac de aproximadamente siete metros de eslora, carecía de cualquier tipo de medida de seguridad o equipamiento obligatorio, tales como sistemas de iluminación, medios de comunicación o chalecos salvavidas.

Además la misma se estaba "gravemente sobrecargada", ya que superaba ampliamente su capacidad, lo que generaba una situación de hacinamiento extremo.

En cuanto a la travesía, se desarrolló en condiciones "especialmente peligrosas, sin visibilidad, sin agua ni alimentos", además de estar expuestos a condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó situaciones de hipotermia y deshidratación entre los ocupantes.

Así, durante la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua, lo que obligó a los propios inmigrantes a achicar de forma ininterrumpida durante más de ocho horas para evitar su hundimiento.

La actuación policial, sustentada en declaraciones testificales y pruebas audiovisuales, culminó con la detención de los tres investigados el 9 de abril en Puerto del Rosario.

Por su parte, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.