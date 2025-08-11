Detienen a tres personas e investigan a otra por maltrato animal a un perro en Ingenio (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta como presuntos autores de un delito contra los animales por la omisión en los cuidados básicos de un perro en Ingenio.

Estos hechos se produjeron el 17 de julio cuando, fruto de la colaboración ciudadana, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) comenzaron una investigación tras recibir una denuncia sobre un posible caso de maltrato animal en dicho municipio, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo, se desplazaron hasta el inmueble indicado donde los agentes encontraron a un perro en estado de delgadez extrema, con un notable bulto en la zona abdominal. Además el animal carecía de la necesaria vacunación antirrábica y vivía en unas condiciones higiénico sanitarias deplorables, rodeado de excrementos acumulados.

Los agentes consultaron a la persona presente en el lugar por el aspecto del perro, declarando la misma que el animal no recibía ningún tipo de tratamiento veterinario y afirmando que no era el propietario pero sí una de las dos personas responsables de su cuidado.

Además la situación era "aún más comprometida por la falta" de agua potable disponible para el animal, ya que los agentes encontraron dos depósitos, estando uno de ellos completamente vacío y el otro con agua caliente debido a la exposición prolongada al sol.

Ante la "gravedad" de la situación, el perro fue incautado por el Seprona y entregado al lacero municipal para ser trasladado de urgencia a un centro veterinario.

Sin embargo, tras realizarle las pruebas diagnósticas, se confirmó que el animal "sufría lesiones gravísimas" y los veterinarios, ante la ausencia de opciones terapéuticas viables a corto plazo y con el objetivo de evitar un mayor sufrimiento, determinaron que la "única opción era la eutanasia humanitaria".

Por su parte, los agentes detuvieron a las dos personas cuidadoras e investigaron al propietario del can, si bien este último no se encontraba en el lugar en el momento de la inspección. En cuanto a la tercera persona arrestada, se produjo por la incitación al delito de falsedad documental, al intentar convencer a dos veterinarios a que emitiesen un informe falso del perro para "salir indemne los involucrados".

El SEPRONA instruye las correspondientes actuaciones que serán remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.