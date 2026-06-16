La deuda de Canarias disminuye al 10,5% del PIB en el primer trimestre, el segundo porcentaje más bajo de las CCAA

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La deuda pública de Canarias ha disminuido hasta los 6.559 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, un 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone el segundo porcentaje más bajo del conjunto de las Comunidades Autónomas.

La deuda pública de las islas bajó en 60 millones de euros respecto al cierre del año pasado pero aumentó en 174 millones si se compara con el primer trimestre de 2025, según datos publicados este martes por el Banco de España.

En el conjunto de España, la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el PIB al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,602 billones de euros en marzo de 2026, un 4,5% más, lo que representa el 93,6% del PIB.

Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1,589 billones de euros en este trimestre (92,9% del PIB), que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo período de 2025, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.000 millones de euros (2% del PIB) en marzo de 2026, un 5,8% inferior al registrado el año anterior.

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 136.178 millones, un 7,9% superior al observado un año antes y un 8% en términos del PIB. Según el Banco de España, esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte sustancial de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos no afectan a la deuda del total del sector Administraciones Públicas por tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

CINCO CCAA SITÚAN SU DEUDA POR DEBAJO DEL UMBRAL QUE MARCA LA LEY

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre de 2026 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

De su lado, la deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 20.682 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,5% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10.000 millones de euros, y el resto de corporaciones sumaron 4.000 millones de euros.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 17,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.434 millones de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1.560 millones de euros, seguido por Barcelona (1.203 millones) y Zaragoza (519 millones).

En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 749 euros, seguida de Barcelona (694 euros) y Murcia (511 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Valencia con 78 euros y a Bilbao con 142.

POR INSTRUMENTOS

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 6,9% con respecto a marzo de 2025. Por su parte, la tasa de variación interanual en el primer trimestre de 2026 de los instrumentos a corto plazo presentó un aumento del 1,3%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en marzo de 2026 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 94,8% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 85,1%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 5,2%.