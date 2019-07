El dibujante de Marvel Salva Espín prepara un proyecto de animación y videojuegos

Publicado 20/07/2019 19:07:41 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dibujante de Marvel Salva Espín ha anunciado en TLP Tenerife que está trabajando en un proyecto de animación y videojuegos. Así lo ha manifestado en un encuentro en el que ha estado acompañado por el también ilustrador Jesús Saiz y el dibujante croata Esad Biric, que han protagonizado un encuentro donde han compartido sus experiencias, opiniones y vivencias en torno al mundo del cómic y la profesión de ilustrador.

A pesar de que los cómics tienen gran aceptación en la cultura pop, aún siguen existiendo estigmas vinculados a ellos, tachando a los consumidores habituales de 'frikis'. Salva Espín considera que esa parte 'friki' "ya está anclada en el pasado. "Tanto es así que ya grandes compañías y superficies comerciales están instalando en sus espacios secciones dedicadas exclusivamente al cómic". Por su parte, Jesús Saiz iguala la devoción por el cómic con el gusto por el cine o la lectura, añadiendo que independientemente del gusto del lector, "siempre habrá un cómic adecuado para él".

Trabajar para una gran editorial como Marvel y su público supone una responsabilidad que los ilustradores admiten no temer. Todos llegan a la conclusión de que, si la compañía opta por ellos para ilustrar un guión, deposita en ellos y en su arte toda la confianza para sacar adelante el número. Salva Espín apunta que las mayores preocupaciones que pueden tener los ilustradores en general son los tiempos de entrega. "A nivel individual, creo que lo más complicado es poder llegar a hacer una lectura sencilla del dibujo", admite.

En la industria del cómic ya existen casos de éxito de ilustradores que han optado por producir sus propias publicaciones y, mientras Ribic afirma que no se lo he planteado, pues se conforma "con poco", Siaz no descarta la idea de la autopublicación. En el caso de Salva Espín, el ilustrador murciano ha optado por dirigirse hacia el sector de los videojuegos. "Me encuentro especializándome en la animación y la modulación, por lo que estoy inmerso en proyectos relacionados a los videojuegos que van por ese camino y que dentro de unos años espero que vean la luz", añade.

Por otra parte, los dibujantes han admitido no temer la incertidumbre que puede rodear la cambiante estabilidad de la industria del cómic. Biric considera que es muy importante hacer lo que te gusta, mientras que Saiz admite que nunca pensó que podría vivir del cómic. "Ahora mismo, al menos para mí, lo difícil para mí es encontrar vacaciones, no trabajo", bromea.

El sector del cómic se ha visto obligado a convivir con las nuevas tecnologías que, entre otras cosas, han permitido que los ilustradores puedan trabajar desde sus propias casas para grandes editoriales. Aunque Esad Ribic señala que él prefiere pintar sin emplear dispositivos digitales, Saiz y Espín sí que usan estas tecnologías para facilitar la labor de todo el proceso artístico. A esto se une la aparición del libro electrónico y el consumo de cómics a través de él.

Los ilustradores consideran que la mayor demanda de cómics se hace en formato papel, "en especial dentro del mercado del coleccionismo", especifica Espín. Ribis se muestra reticente al uso de los ebooks a la hora de leer cómics, ya que "una vez que un contenido pasa al formato digital, este pierde valor". Asimismo, el ilustrador croata apunta que por los cómics que pasan al formato digitalizado los ilustradores pueden llegar a cobrar hasta un 5% menos.

Su asistencia a TLP Tenerife permite a los ilustradores encontrarse con sus fans y compartir sus gustos y preferencias a la hora de leer ciertos números. Salva Espín, entre risas, afirma que le sorprende que haya más niños leyendo cómics de Deadpool que personas adultas, teniendo en cuenta el carácter del famoso antihéroe de Marvel. Jesús Sainz, por su parte, admite que va a muy pocas convenciones por falta de tiempo, pero en las que ha estado ha podido darse cuenta que existen muchos perfiles de consumidor de cómics. Ribic lo reafirma: "Es una sorpresa, nunca sabes qué le gusta o gustará al público que viene a verte".