Diputación del Común revela que Adasat Goya, como gerente del HUC, obstaculizó una inspección en Urgencias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común revela en un informe anual correspondiente a 2025 que el actual director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, obstaculizó una inspección del área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) cuando era gerente del complejo.

El documento, presentado la semana pasada en el Parlamento de Canarias y recogido por Europa Press, revela que los hechos se produjeron el 22 de junio a las 19.00 horas con motivo de una visita no anunciada de una delegación de la institución.

No obstante, lograron ver, al menos "parcialmente", la existencia de camas ubicadas en los pasillos, una de los problemas estructurales del HUC al menos desde el año 2000 y que motivó la apertura de una queja de oficio por parte de la Diputación del Común.

Debido al "carácter obstruccionista" de la actuación del gerente se formuló denuncia ante la Consejería de Sanidad y ante la Secretaría General Técnica, mediante comunicación electrónica, sin que conste respuesta y el gerente fue cesado el mismo día en que la Diputada del Común se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su conducta, apunta el informe.

El 6 de agosto, a las 18.30 horas, se efectuó una segunda visita no anunciada al Servicio de Urgencias y la delegación fue atendida por el jefe de día, quien intentó sin éxito acceder desde su terminal informático a los datos solicitados, si bien se comprometió a su ulterior remisión.

Durante la visita se verificaron demoras señaladas por familiares de los pacientes y situaciones de saturación asistencial.

De esta visita, señala el informe, se desprendieron "discrepancias relevantes" entre la situación descrita por la dirección del centro y las manifestaciones de los usuarios, así como "dificultades reiteradas" para obtener datos básicos relativos a actividad, tiempos de espera y niveles de ocupación asistencial.

Por ello, el 22 de agosto de 2025 se mantuvo una reunión con el entonces gerente del hospital y la asesora jurídica --un día antes se solicitaron los indicadores asistenciales al Servicio Canario de la Salud (SCS)--.

El informe elaborado por el HUC, entregado a la Diputación del Común el 1 de julio, recoge un tiempo medio de triaje de 9,92 minutos, 2 horas y 33 minutos para la primera asistencia médica y 14 horas y 26 minutos de media de estancia.

Durante la visita no anunciada por la Diputación del Común en junio se constataron diversas incidencias relevantes como la presencia de pacientes en camillas ubicadas en pasillos, incluidos pacientes de edad avanzada, algunos de ellos sin vigilancia directa; manifestaciones de familiares relativas a tiempos de espera muy prolongados, que en determinados casos superaban las 24 horas sin recibir información y saturación de áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos.

DIFICULTAD PARA LAS RECLAMACIONES

Igualmente se detallan obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación susceptibles de comprometer la seguridad así como la imposibilidad de registrar reclamaciones en el propio servicio, al limitarse la Oficina de Atención al Usuario a la entrega de impresos sin permitir su formalización presencial.

Así, la situación asistencial en el HUC está caracterizada por alta ocupación, demoras prolongadas, déficit de información a familiares y limitaciones en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas usuarias.

Posteriormente, en otra visita cursada en noviembre se identificaron avances organizativos y estructurales como la implantación del circuito diferenciado para familiares, la consolidación de la sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico.

Asimismo, se observó una mayor colaboración institucional por parte de la Dirección Médica y la Gerencia.

Aún así, se volvió a constatar la presencia significativa de pacientes en camillas en los pasillos, especialmente en la zona denominada 'T', así como la ocupación de una zona de evacuación por una camilla con paciente, circunstancia ya detectada en visitas anteriores.

Resultó igualmente relevante la coexistencia de pacientes ubicados en pasillos con la existencia de camillas y camas disponibles sin uso, lo que apunta a dificultades en los procesos de valoración clínica o de gestión interna del flujo asistencial, recoge el informe de la Diputación del Común.

Además se dio cuenta de la ausencia de personal de limpieza visible durante el recorrido y la persistencia de la imposibilidad de registrar reclamaciones de manera presencial, limitándose nuevamente el Servicio de Atención al Usuario a la entrega del impreso correspondiente, sin posibilidad de formalización inmediata.

"SATURACIÓN CONTINUADA"

Por ello, de un total de tres visitas, se ha certificado la existencia de elementos estructurales recurrentes, entre ellos la "saturación continuada" del Servicio de Urgencias, la presencia reiterada de pacientes en pasillos, las demoras prolongadas en distintos puntos del circuito asistencial, la dificultad de acceso a información objetiva y actualizada, la ocupación indebida de zonas de tránsito y evacuación y la limitación persistente del derecho a presentar reclamaciones en el propio servicio.

El informe compara el funcionamiento de los cuatro grandes servicios de Urgencias de Canarias que recoge que el HUC está a la cola y que el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria presenta la mayor eficiencia asistencial, mejor capacidad resolutiva y mayor estabilidad en los flujos de atención urgente.

Además, incorpora como caso de "mayor gravedad" el relatado por la hija de una paciente de 92 años, diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, quien ingresó en el Servicio de Urgencias el 28 de enero de 2025, tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico, permaneciendo desde entonces ubicada en una camilla del propio Servicio de Urgencias, pendiente de intervención quirúrgica.

Según el testimonio, la mujer estuvo en ayunas de forma reiterada y sin que finalmente se realizara la intervención inicialmente prevista, situación que se repetía jornada tras jornada y que, a juicio de la familiar, provocaba un progresivo debilitamiento físico, unido a la exposición a fuertes dolores, agravados por su edad.

Otros testimonios coinciden en una situación de "hacinamiento" generalizado, dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, problemas reiterados para el aseo personal y suciedad y residuos.