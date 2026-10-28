El dique flotante de Hidramar empieza a operar en Tenerife y apuntala la industria de reparación naval en Canarias - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dique flotante de Tenerife Shipyards, perteneciente al Grupo Hidramar, ha empezado este miércoles sus operaciones de reparación naval en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con el 'Ocean Crown', un 'bulk carrier' de 190 metros de eslora y 32 metros de manga.

Esta operación supone la puesta en marcha oficial de los servicios de mantenimiento y reparación mayor de buques de gran tonelaje por parte del astillero, ampliando la oferta competitiva de Canarias para armadores e industrias marítimas internacionales.

La instalación cuenta con 240 metros de eslora y una capacidad de elevación de 22.000 toneladas, lo que permitirá acoger buques de tipo 'Panamax' como portacontenedores, tanqueros, cruceros de mediano tamaño o embarcaciones vinculadas a la industria 'offshore'.

Las maniobras de inmersión y elevación se completan en unas dos horas, un periodo de tiempo que reduce el periodo de inactividad de los buques en puerto durante sus paradas técnicas y abre la puerta a que los barcos que navegaban por el Atlántico Medio no tengan que desviarse hacia puertos del norte de Europa o de la costa oeste africana para realizar inspecciones o reparaciones.

La empresa prevé que la actividad del dique seco genere más de 150 empleos directos y 300 indirectos en Tenerife, mientras que la demanda de personal abarcará especialidades como soldadura homologada, calderería, tubería industrial, electricidad naval, mecánica e hidráulica de potencia.

No en vano, entre los trabajos previstos se encuentran la sustitución de acero en casco, la revisión de líneas de ejes, el mantenimiento de timones y hélices, el cambio de válvulas de fondo y la limpieza de cascos mediante agua a ultra alta presión previa a la aplicación de pintura marina.

La compañía ha invertido en este proyecto más de 40 millones de euros, con apoyo de fondos europeos e incentivos regionales y una década de trabajo.