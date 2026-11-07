La Dirección General de Emergencias de Canarias activa este sábado alertas por viento, oleaje y lluvia

Archivo - El Cabildo de La Gomera activa el Plan de Emergencias Insular por la alerta máxima de vientos - CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canaria activará a partir de las 12.00 horas de este sábado, 7 de noviembre, la situación de alerta por viento en las islas occidentales (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) y en Gran Canaria, quedándose Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa en prealerta por el mismo fenómeno meteorológico.

De igual modo, ha declarado la alerta por fenómenos costeros (fuerte oleaje) en el litoral norte y oeste de todo el archipiélago desde las 18.00 horas de este sábado; y por lluvias en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 21.00 horas, con Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa en prealerta.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que explica que se trata de una decisión que se ha adoptado de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, para este sábado se espera un episodio de viento del suroeste asociado con la borrasca de alto impacto 'Bruna', que afectará especialmente a medianías y zonas altas.

De esta manera, se prevén rachas muy fuertes a partir del mediodía en La Palma, afectando principalmente a cumbres, vertiente noroeste y litoral este; así como a cumbres centrales de Tenerife que podrán superar los 70 kilómetros/hora.

No se descartan rachas del sur por encima de los 60 kilómetros/hora en zonas altas de El Hierro; zonas altas, vertientes este y oeste de La Gomera; extremo oeste, vertiente sureste y norte de Anaga en Tenerife y cumbres de Gran Canaria.

Ya para la jornada del domingo se intensificará el episodio con rachas que podrán superar los 90 kilómetros/hora, especialmente en zonas de cumbre y noroeste de las islas montañosas así como en el litoral este de La Palma.

EMPEORAMIENTO DEL ESTADO DEL MAR

Respecto a los fenómenos costeros, habrá un empeoramiento del estado del mar desde el sábado, con mar gruesa y mar de fondo que podría alcanzar los 3-4 metros a partir del lunes.

Existirá también un componente importante de viento del suroeste, de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros/hora), con período largo del oleaje de 12 segundos.

Asimismo, desde la tarde del domingo afectará especialmente a las zonas de litoral del oeste de La Palma y El Hierro, para más adelante extenderse a las costas expuestas del resto de las islas.

LLUVIAS FUERTES Y PERSISTENTES

En cuanto al episodio de lluvias, se activará desde las 21.00 horas de este sábado y podrán ser fuertes y persistentes, asociadas con el paso de la borrasca de alto impacto 'Bruna'.

Las precipitaciones comenzarán en la noche de este 7 de noviembre afectando a la isla de La Palma para irse extendiendo hacia el este a lo largo del domingo, y repercutir en la totalidad de las islas del archipiélago.

Precisamente en La Palma serán especialmente intensas y persistentes, con precipitaciones acumuladas en una hora que podrán alcanzar y superar los 30 mm, mientras que en doce horas se podrán recoger 100 mm.

En las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria se espera que sean igualmente muy fuertes aunque apenas algo menos intensas, de unos 25 mm/h, y tan persistentes como en La Palma.

Por último, en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se esperan lluvias intensas, de 20mm/h, aunque sin alcanzar la persistencia esperada en las islas montañosas.