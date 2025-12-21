El dispositivo de seguridad para acceder al Teide tras la nevada registra más de 2.100 visitantes en la primera jornada

Más de 125 efectivos operarán hasta este viernes en el dispositivo especial para un acceso ordenado al Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad desplegado para la visita del Parque Nacional del Teide tras la nevada que dejó la borrasca 'Emilia' concluyó su primera jornada este sábado, con ausencia de incidencias reseñables y un alto grado de civismo por parte de las personas visitantes, registrando la visita de más de 2.100 personas, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota a los medios.

Así, durante la jornada, se completó con total normalidad la operación retorno de quienes accedieron al Parque Nacional para disfrutar de la nieve. La subida en transporte público colectivo se realizó en el horario establecido, de 10:00 a 14:00 horas, mediante guaguas lanzadera con accesos desde Aguamansa, Vilaflor y La Esperanza. A partir de las 14:00 horas, el servicio se destinó exclusivamente a los viajes de retorno hasta las 17:00 horas.

La presidenta Rosa Dávila, ha agradecido la compresión de todos los tinerfeños y tinerfeñas, precisando que, en total, unas 2.132 personas hicieron uso de las guaguas lanzadera, lo que permitió evitar las colas y aglomeraciones asociadas al acceso de aproximadamente 710 vehículos privados, contribuyendo así a la "protección del entorno natural y a una mejor experiencia de visita". De este modo, el dispositivo especial de transporte funcionó conforme a lo previsto, facilitando una movilidad ordenada y segura.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha reconocidol, por su parte, el esfuerzo realizado por la empresa pública de transporte y, especialmente, por su personal. "Quiero destacar el enorme trabajo y la implicación de los conductores y conductoras de TITSA, que desde primera hora pusieron en marcha toda la flota necesaria para dar respuesta a una alta demanda en un entorno complejo como el Parque Nacional del Teide", ha señalado.

García ha subrayado también la importancia de la gratuidad del servicio como medida "clave" para fomentar una movilidad sostenible. "La puesta en marcha de este dispositivo especial, con guaguas lanzadera gratuitas, ha sido fundamental para garantizar una experiencia segura y cómoda para las personas visitantes, este operativo demuestra que, cuando trabajamos de forma conjunta y planificada, el transporte público se convierte en una herramienta esencial para proteger nuestro entorno natural y mejorar la movilidad en situaciones de alta afluencia", ha añadido.

En cuanto a los itinerarios habilitados, las salidas y destinos fueron los siguientes: Aguamansa: desde La Caldera hasta El Portillo Alto; Vilaflor: desde la calle La Paz hasta el Teleférico, y La Esperanza: desde la calle La Sardinera hasta Izaña.

UNOS 120 EFECTIVOS

Un total de 120 trabajadores participaron activamente en el operativo, entre personal del Cabildo de Tenerife --agentes de Medio Ambiente, efectivos de BRIFOR y personal de Carreteras--, así como Policía Local y Protección Civil. Todos ellos velaron de forma permanente por la seguridad de las personas y por el correcto control y ordenación de los accesos al Parque Nacional del Teide.

La consejera insular de Medio Natural y Seguridad, Blanca Pérez, ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo y quiso poner en valor el trabajo coordinado de todos los efectivos implicados.

"El Operativo Nevada ha funcionado de manera ejemplar, cumpliendo con todos los objetivos previstos y permitiendo que miles de personas disfrutaran de la nieve con total seguridad y orden", ha señalado.

El operativo se mantendrá activo, según lo establecido, hasta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas, para garantizar la vigilancia y el control del lugar durante todo el periodo previsto.