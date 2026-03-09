Una docena de conciertos y más de 1.600 músicos de banda se concentran en la 'Primavera Musical'

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (en el centro), en la presentación de la 'Primavera Musical' - CABILDO DE TENERIFE

Una docena de conciertos componen la presente edición del ciclo 'Primavera Musical', que se inaugura este domingo en el Auditorio de Tenerife y se prolongará hasta el 21 de junio con conciertos que comenzarán a las 11.30 horas en la Sala de Cámara.

Los detalles fueron ofrecidos por el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el presidente de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Juan Antonio Rancel.

Lope Afonso explicó que la federación conforma "un gran activo, de primer nivel, para la isla, con música desde todos los municipios", y agradeció a la federación "mantener vivo el asociacionismo porque impulsar y organizar toda esta actividad es digno de reconocimiento".

En esa línea, recalcó que "en las Escuelas de Música municipales nacen muchas vocaciones que continúan en las bandas y que pueden llegar a consolidar trayectorias individuales y la música canaria en general".

Así, "más allá de la afición de cada banda, domingo tras domingo se dan cita en el Auditorio ciudadanía y visitantes que dan buena cuenta del nivel musical de la isla".

José Carlos Acha alentó a la ciudadanía "a sumarse al plan que ofrece 'Primavera Musical', pasar los domingos por la mañana en el Auditorio con un concierto gratuito de música muy variada".

El consejero alabó la "importante tradición de bandas de la isla, que desde el siglo XIX ofrece una gran riqueza musical que se ha heredado hoy, con formación y conciertos".

Además de la renovación del convenio con Auditorio de Tenerife para realizar la 'Primavera Musical', la Federación recibe una subvención del Cabildo para realizar su actividad y el Patronato Insular de Música cede la sede de la Sinfónica de Tenerife para que la Banda de la Federación ensaye los sábados, "uno de los grandes problemas que tenían y que ya se ha solventado", concluyó el consejero.

Juan Antonio Rancel hizo hincapié en que "sin el apoyo incondicional" del Cabildo de Tenerife no podría existir la actividad.

"Para cada una de las bandas federadas es muy importante sentirse partícipe de la programación del Auditorio de Tenerife, mostrando allí lo que hacen durante el año", explicó Rancel, quien reconoció que "cada vez son más bandas y músicos, teniendo ahora mismo más de 1.600 músicos de 35 formaciones".

El presidente también habló de las sinergias que han surgido en estos años, teniendo como novedad que "la banda Patronato Insular de El Hierro actuará en la clausura del 21 de junio".

"Con el apoyo del Cabildo por medio de estos conciertos vemos recompensado nuestro esfuerzo, desde la junta, los directores y los músicos", concluyó.

'Primavera Musical' es una de las líneas de colaboración que el Cabildo de Tenerife tiene con la Federación Tinerfeña de Bandas.

MÁS DE 4.500 ESPECTADORES EN LA PRIMERA EDICIÓN

La primera edición tuvo lugar en 2005 y más de 4.500 espectadores asistieron a los conciertos que se celebraron en la pasada edición.

La jornada inaugural contará con la presencia de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña.

Bajo la dirección de Miguel Ángel Arrocha ofrecerá el programa 'Raíces sonoras: de la tierra al mito', que incluye obras de José Suñer-Oriola y del compositor tinerfeño José Manuel Encinoso.

Las notas de Images, de Suñer-Oriola, abrirán una temporada en la que está prevista la interpretación de 95 temas.

Esta pieza fue un encargo al compositor que se estrenó en el Festival de Kerkrade (Países Bajos). Seguidamente sonará Manrique, del tinerfeño Encinoso, obra con la que obtuvo el segundo premio en el Concurso de composición para banda de la Gran Canaria Wind Orchestra.

La cita inaugural concluirá con 'El jardín de Hera', de Suñer-Oriola, que está basada en la mitología griega.

Las bandas que participan en los conciertos programados en el mes de marzo son Las Candelas, Crearte de Tejina y San Pedro (El Sauzal).

En abril intervendrán Santa Cecilia (Tacoronte), Nuestra Señora de los Remedios (Buenavista), Nuestra Señora de Lourdes (Valle de Guerra, La Laguna), Nivaria (Arafo), San Sebastián (Tejina, La Laguna), Arona, Cruz Santa (Los Realejos), Princesa Yaiza (El Rosario) y Alcaraván (San Juan de la Rambla).

Las doce formaciones que actuarán en el mes de mayo son Ernesto Beteta (Santa Úrsula), La Victoria de Acentejo, Fasnia, La Esperanza (La Guancha), Unión y Amistad (Santa Cruz), San Marcos (Tegueste), Virgen de la Luz (Guía de Isora), Garachico y Santiago del Teide.

'Primavera Musical' concluye en junio, mes en el que pasarán por la Sala de Cámara Orotava, XIX de marzo (San Juan de la Rambla), Puerto de la Cruz, Amigos del Arte (Güímar), Santísimo Cristo de El Calvario (El Tanque), Amigos del Arte (San Andrés, Santa Cruz), La Candelaria (Arafo), Filarmónica de Los Realejos, El Salvador (La Matanza) y como invitada actuará la Banda del Patronato Insular de El Hierro.